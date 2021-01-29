Нашумевшую модификацию для легендарной Fallout: New Vegas удалили из-за скандала с педофилией

Сообщается, что случилось это практически сразу же после того, как одного из разработчиков мода под ником ZuTheSkunk разоблачили в «публикации анимированного педофильского контента в своих личных аккаунтах». При этом товарищи по команде, разрабатывавшей Fallout The Frontier уже успели откреститься от него, заявив, что данный контент «глубоко беспокоит всю команду», которая «решительно осуждает» такие вещи.

Что интересно, ранее мод уже вызывал ряд вопросов у сторонних пользователей. Так, например, в нём можно было сделать из девушки-подростка собственного сексуальным рабом. Но тогда скандал вроде как не дошёл до масштабов всего интернета.