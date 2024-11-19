Игры
Опубликовано 19 ноября 2024, 07:36
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Насколько больше электричества «кушает» PS5 Pro в сравнении с PS5 Slim

И больше ли вообще?
Эксперты Digital Foundry провели детальное тестирование энергопотребления PlayStation 5 Pro и сравнили его с PS5 Slim при запуске популярных игр, таких как Elden Ring и Marvel's Spider-Man 2.
Насколько больше электричества «кушает» PS5 Pro в сравнении с PS5 Slim
© YouTube

Результаты оказались интересными. Так, в большинстве случаев PS5 Pro потребляет столько же энергии, сколько PS5 Slim, но при этом демонстрирует заметно более высокую производительность.

Особенно это проявляется в Elden Ring в режиме «Качество». Однако в Spider-Man 2 Pro-версия все-таки потребляет немного больше, что объясняется ее усиленным графическим процессором.

Любопытно, что стандартная PS5 в тестах оказалась более энергоэффективной, чем PS5 Slim, несмотря на то, что последняя построена на более современном технологическом процессе.

Эксперты предполагают, что это может быть связано с особенностями конкретной тестовой модели PS5 Slim.

В целом PS5 Pro показала себя как удивительно эффективная с точки зрения энергопотребления консоль, несмотря на свою мощность.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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