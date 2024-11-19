Насколько больше электричества «кушает» PS5 Pro в сравнении с PS5 Slim

Результаты оказались интересными. Так, в большинстве случаев PS5 Pro потребляет столько же энергии, сколько PS5 Slim, но при этом демонстрирует заметно более высокую производительность.

Особенно это проявляется в Elden Ring в режиме «Качество». Однако в Spider-Man 2 Pro-версия все-таки потребляет немного больше, что объясняется ее усиленным графическим процессором.

Любопытно, что стандартная PS5 в тестах оказалась более энергоэффективной, чем PS5 Slim, несмотря на то, что последняя построена на более современном технологическом процессе.

Эксперты предполагают, что это может быть связано с особенностями конкретной тестовой модели PS5 Slim.

В целом PS5 Pro показала себя как удивительно эффективная с точки зрения энергопотребления консоль, несмотря на свою мощность.