Насколько хорошо GTA 6 будет работать на грядущей консоли PS5 Pro

И хоть новая японская консоль пока не анонсирована, Digital Foundry подтвердила, что получила спецификации нового устройства. Ожидается, что компания представит новинку во II половине 2024 года.

При этом несколько недель назад ходили слухи, что Sony будет использовать GTA 6 в маркетинговой кампании PS5 Pro. Новая игра Rockstar, запланированная на начало 2025 года, может стать настоящим хитом нового поколения, и Sony хочет, чтобы игроки опробовали игру именно на их платформе.

Однако эксперты Digital Foundry не уверены, что GTA 6 на PS5 Pro будет работать в 60 fps. Сообщается, что Sony не сильно увеличила мощность процессора в Pro-версии своей консоли, что может стать проблемой.

Rockstar, тем не менее, может использовать увеличенную производительность GPU для улучшения графики.