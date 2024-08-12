Насколько хорошо работают современные видеоигры, запущенные с USB-накопителя

Насколько хорошо работают современные видеоигры, запущенные с USB-накопителяИ сильно ли такой вариант лучше традиционных HDD?
В тестах использовался 256 ГБ USB Type-C накопитель от SanDisk, на котором были установлены такие игры, как Starfield, Marvel's Spider-Man Remastered, Baldur's Gate 3 и Cyberpunk 2077.
В большинстве случаев производительность игр при запуске с USB-накопителя оказалась на удивление хорошей.
Например, Starfield, хотя и загружался в два раза дольше по сравнению с SATA SSD, работал стабильно, без существенных проблем с текстурами и звуковыми эффектами.
Аналогично, в Marvel's Spider Man Remastered и Couter Strike 2, не было замечено значительных отличий от работы с более традиционными накопителями.
Однако не обошлось и без небольших проблем. В Baldur's Gate 3 наблюдались появляющиеся из воздуха NPC при резких поворотах камеры, а в Starfield были зафиксированы микростаттеры. Несмотря на это, время загрузки и общий игровой процесс оставались вполне приемлемыми.
В Cyberpunk 2077 USB-накопитель показал себя даже лучше, чем жесткие диски, обеспечивая быструю загрузку текстур и стабильный фреймрейт, хотя время загрузки всё равно было выше по сравнению с SATA SSD.