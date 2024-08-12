Игры
Опубликовано 12 августа 2024, 07:01
1 мин.

Насколько хорошо работают современные видеоигры, запущенные с USB-накопителя

И сильно ли такой вариант лучше традиционных HDD?
Современные USB-накопители действительно способны справляться с запуском и работой современных видеоигр, как показал эксперимент, проведенный автором YouTube-канала RandomGaminginHD.
Насколько хорошо работают современные видеоигры, запущенные с USB-накопителя
© Ferra

В тестах использовался 256 ГБ USB Type-C накопитель от SanDisk, на котором были установлены такие игры, как Starfield, Marvel's Spider-Man Remastered, Baldur's Gate 3 и Cyberpunk 2077.

В большинстве случаев производительность игр при запуске с USB-накопителя оказалась на удивление хорошей.

Например, Starfield, хотя и загружался в два раза дольше по сравнению с SATA SSD, работал стабильно, без существенных проблем с текстурами и звуковыми эффектами.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© YouTube

Аналогично, в Marvel's Spider Man Remastered и Couter Strike 2, не было замечено значительных отличий от работы с более традиционными накопителями.

Однако не обошлось и без небольших проблем. В Baldur's Gate 3 наблюдались появляющиеся из воздуха NPC при резких поворотах камеры, а в Starfield были зафиксированы микростаттеры. Несмотря на это, время загрузки и общий игровой процесс оставались вполне приемлемыми.

В Cyberpunk 2077 USB-накопитель показал себя даже лучше, чем жесткие диски, обеспечивая быструю загрузку текстур и стабильный фреймрейт, хотя время загрузки всё равно было выше по сравнению с SATA SSD.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#видео
,
#USB-накопитель
,
#игры