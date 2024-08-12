Насколько хорошо работают современные видеоигры, запущенные с USB-накопителя

В тестах использовался 256 ГБ USB Type-C накопитель от SanDisk, на котором были установлены такие игры, как Starfield, Marvel's Spider-Man Remastered, Baldur's Gate 3 и Cyberpunk 2077.

В большинстве случаев производительность игр при запуске с USB-накопителя оказалась на удивление хорошей.

Например, Starfield, хотя и загружался в два раза дольше по сравнению с SATA SSD, работал стабильно, без существенных проблем с текстурами и звуковыми эффектами.