Насколько хуже выглядит Resident Evil 4 на iPhone 15 Pro в сравнении с PlayStation 5

Автор YouTube-канала Cycu1 опубликовал видео, демонстрирующее первые 14 минут игры на обеих платформах. Версия для PlayStation 5 была запущена в режиме без трассировки лучей, в то время как на iPhone 15 Pro были выбраны рекомендованные настройки визуализации.

На PlayStation 5 картинка выглядит сочнее и ярче, с более высокой четкостью изображения. В то же время на iPhone 15 Pro заметно больше «мыла», лица персонажей смазанные, текстуры имеют низкое качество, а изображение кажется зернистым.

Графика Resident Evil 4 Remake на iPhone 15 Pro напоминает порты AAA-хитов с PS5 и Xbox Series X на Nintendo Switch.

Напомним, что пролог Resident Evil 4 Remake для iPhone 15 Pro доступен в App Store бесплатно, предоставляя пользователям возможность самостоятельно оценить разницу в качестве графики между мобильной и консольной версиями игры.