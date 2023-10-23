Насколько выросла стоимость игр в России за последние 10 лет

В 2014 году средняя цена диска с игрой составляла 2,12 тыс рублей, а к 2023 году она подскочила до 6,43 тыс.

При этом количество проданных физических копий игр сокращается с каждым годом: если в 2012 году было продано 1,5 млн дисков, то в 2023 году этот показатель упал до 134 тыс экземпляров. Выручка от продажи физических копий также сократилась в 2,5 раза за год, с 2,01 млрд рублей до 0,86 млрд рублей.

Интересно отметить, что этот тренд сокращения продаж физических копий и увеличения их стоимости наблюдается не только в России, но и во всём мире.

Это связано с ростом популярности цифровых дистрибутивов и сервисов для скачивания игр, а также с увеличением стоимости производства и распространения физических копий.