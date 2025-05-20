Игры
Опубликовано 20 мая 2025, 16:16
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Наследница PS Vita и PSP выйдет в 2027 году вместе с PS6

Steam Deck явно оживил рынок
Инсайдеры всё чаще подтверждают слухи о разработке новой портативной консоли PlayStation.
Наследница PS Vita и PSP выйдет в 2027 году вместе с PS6
© PlayStation LifeStyle

Согласно утечке с форума NeoGAF, Sony работает над «полноценной» портативкой, которая будет стоить заметно дороже текущей PlayStation Portal ($200) и выйдет примерно одновременно с PlayStation 6 — ориентировочно в 2027 году.

Ранее авторитетный источник KeplerL2 утверждал, что консоль действительно существует и будет совместима с играми от PS5, хотя и не дотянет до её производительности. Предположительно, она станет частью нового поколения PS6 и получит поддержку обратной совместимости уже на старте.

Хотя Sony официально не анонсировала новое устройство, в последней стратегии развития компания подтвердила намерение делать ставку на «сильные и прибыльные периферийные устройства» вроде PlayStation Portal.

Учитывая активное развитие стриминга и интерес к портативному геймингу, запуск новой консоли — лишь вопрос времени.

Источник:PlayStation LifeStyle
Автор:Булат Кармак
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