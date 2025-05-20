Наследница PS Vita и PSP выйдет в 2027 году вместе с PS6

Согласно утечке с форума NeoGAF, Sony работает над «полноценной» портативкой, которая будет стоить заметно дороже текущей PlayStation Portal ($200) и выйдет примерно одновременно с PlayStation 6 — ориентировочно в 2027 году.

Ранее авторитетный источник KeplerL2 утверждал, что консоль действительно существует и будет совместима с играми от PS5, хотя и не дотянет до её производительности. Предположительно, она станет частью нового поколения PS6 и получит поддержку обратной совместимости уже на старте.

Хотя Sony официально не анонсировала новое устройство, в последней стратегии развития компания подтвердила намерение делать ставку на «сильные и прибыльные периферийные устройства» вроде PlayStation Portal.

Учитывая активное развитие стриминга и интерес к портативному геймингу, запуск новой консоли — лишь вопрос времени.