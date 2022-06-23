Настольная игра Cyberpunk 2077 внезапно оказалась очень популярной

И вот, на волне подобной любви, разработчики из CD Projekt RED решили выпустить настольную игру по мотивам. Речь идёт о Cyberpunk 2077: Gangs of Night City, кампания по сбору средств на которую на Kickstarter уже началась.

Внезапно, фанаты проявили немалый интерес к проекту — всего за несколько минут было собрано 100 тыс долларов финансирования, которые изначально планировалось собрать лишь за 14 дней.