Настольная игра Cyberpunk 2077 внезапно оказалась очень популярной

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Настольная игра Cyberpunk 2077 внезапно оказалась очень популярнойИ собрала необходимую для выхода сумму за считанные минуты
Несмотря на достаточно скандальный релиз видеоигры Cyberpunk 2077, геймерам явно пришлась по вкусу эстетика вселенной. Чего только стоит увеличение онлайна игры после «next-gen патча» для консолей нового поколения.
И вот, на волне подобной любви, разработчики из CD Projekt RED решили выпустить настольную игру по мотивам. Речь идёт о Cyberpunk 2077: Gangs of Night City, кампания по сбору средств на которую на Kickstarter уже началась.
Внезапно, фанаты проявили немалый интерес к проекту — всего за несколько минут было собрано 100 тыс долларов финансирования, которые изначально планировалось собрать лишь за 14 дней.
На момент написания материала, польские разработчики уже получили на развитие игры 281 тыс долларов. А ведь до окончания сбора средств осталось ещё около 13 дней.
Сообщается, что на релизе Cyberpunk 2077: Gangs of Night City обойдётся покупателям в 110 долларов. Причём её выпуск должен состояться уже в 2023 году.