Научно-фантастический боевик Hellpoint можно забрать бесплатно и навсегда

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Научно-фантастический боевик Hellpoint можно забрать бесплатно и навсегдаАкция продлится до вечер 16 июня
Онлайн-магазин игр GOG объявил о начале свежей раздачи. Любой желающий можешь бесплатно и навсегда заполучить в свою библиотеку научно-фантастический боевик Hellpoint от достаточно молодой студии Cradle Games.
Сама акция продлится ограниченный период времени — до 16:00 по московскому времени 16 июня 2021 года. Для того, чтобы добавить игру себе, достаточно зайти в свой аккаунт на GOG. После этого необходимо найти баннер с раздачей на главной странице ресурса и нажать на соответствующую кнопку.
Отметим, что Hellpoint раздаётся в рамках крупной летней распродажи на GOG. Сама акция со скидками продлится чуть дольше раздачи — до 28 июня. Сообщается, что по сниженным ценам предлагается более 3 тыс различных игровых проектов.