Научно-фантастический боевик Hellpoint можно забрать бесплатно и навсегда

Сама акция продлится ограниченный период времени — до 16:00 по московскому времени 16 июня 2021 года. Для того, чтобы добавить игру себе, достаточно зайти в свой аккаунт на GOG. После этого необходимо найти баннер с раздачей на главной странице ресурса и нажать на соответствующую кнопку.