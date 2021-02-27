Научно-фантастический шутер Deep Rock Galactic стал временно бесплатным

Deep Rock Galactic представляет из себя научно-фантастический шутер с видом от первого лица с возможностью командной игры. Играть предстоит за космических дварфов, которым необходимо добывать определенные минералы, красть инопланетные яйца и не только. Действия происходят в темных пещерах опасной планеты.

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