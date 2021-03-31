Назван лучший игровой издатель 2020 года

Напомним, что еще 2019 году Sega занимала 18 место в этом списке. В лидеры же ей удалось вырваться за счет Persona 5 Royal и Xbox-версии Yakuza. Сам рейтинг Metacritic базировался на среднем рейтинге проектов на агрегаторе, проценте “хороших” (от 75%) и “плохих” продуктов (до 50%), а также количестве особенно успешных игр (от 90%).

Sega в списке удостоилась 327,2 баллов, тогда как усредненная оценка игр компании в прошлом году зафиксировалась на отметке 81,6%. Второе месте в рейтинге заняла Annapurna Interactive с показателем в 322,9 баллов, тогда как на третьем оказалась Capcom. Также в топ-10 вошли: Sony Interactive Entertainment, Activision Blizzard, Microsoft, Aksys Games, No More Robots, Nintendo и Devolver Digital.