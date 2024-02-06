Назван лучший процессор для эмуляции легендарных консолей Nintendo Switch, PS3 и Xbox 360

Это открытие было сделано автором YouTube-канала ETA PRIME, который поделился своим восхищением гибридным чипом в своем последнем видео.

Процессор, работая в связке с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 и NMVe-накопителем на 1 ТБ, продемонстрировал впечатляющие результаты.

В играх для PlayStation Portable AMD Ryzen 7 8700G достигал эталонных 60 кадров в секунду, а также позволял наслаждаться играми с Nintendo GameCube, Nintendo Wii и PS2 в разрешении 4K.

Кроме того, процессор без труда справляется с эмуляцией игр для PlayStation 3, Xbox и Xbox 360 в разрешении 1080p, обеспечивая плавный геймплей без задержек.

Даже для эмуляции актуальной на сегодняшний день Nintendo Switch мощности AMD Ryzen 7 8700G оказалось более чем достаточно.

Таким образом, AMD Ryzen 7 8700G устанавливает новый стандарт для эмуляции игровых консолей, предлагая геймерам возможность наслаждаться широким спектром игр от прошлых поколений на высоком уровне качества.