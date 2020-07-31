Названа дата выхода игры по популярному сериалу "Острые козырьки"

Согласно обнародованным данным, выход игры запланирован уже в следующем месяце, а если быть точнее 20 августа. Выпустить игру должны одновременно как в версии для компьютера, так и для консолей PS4 и Xbox One. Сама игра представляет из себя головоломка-приключение по мотивам сериала.

На сегодняшний день в сервисе цифровой дистрибуции Steam доступен предзаказ на игру. Так, на российском рынке игра продается за 372 рубля. Однако стоит учитывать, что сейчас игра продается с 20% скидкой, тогда как в обычное время ее стоимость составит 465 рублей. Оформить предзаказ можно по этой ссылке.