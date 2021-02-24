Названа дата выхода российской игры-симулятора наркобизнеса

Действия в Cartel Tycoon разворачиваются в вымышленной Латинской Америке 80-х годов. По сюжету, кокаиновая волна охватила США и остальной мир вместе с ними. В процессе игры геймерам предстоит наладить наркопроизводство и пути сбыта, не забывая и о конкурентах, местных властях, с которым нужно разбираться.

”Устанавливайте контроль над соседними регионами и повышайте доход, чтобы открывать новые пути развития и возможности исследования. Быстро реагируйте на процедурно генерируемые случайные события”, - указано в описании игры.

Игра выйдет сразу на нескольких платформах, в числе которых Steam, GOG и Epic Games Store 18 марта текущего года.