Названа главная игра, ради которой стоит покупать PS5 Pro

По последним данным от Take-Two, релиз игры запланирован на осень 2025 года, и разработчики обещают непревзойденный игровой опыт, который потребует от игроков самого мощного оборудования.

С выходом Red Dead Redemption 2 на Xbox One X эта консоль показала явное преимущество в стабильности частоты кадров и разрешении по сравнению с PS4 Pro.

Однако на этот раз Microsoft не планирует выпускать обновленную консоль, делая ставку на новое поколение. Поэтому PS5 Pro становится лучшим выбором для оптимального прохождения GTA VI.

ПК-версия, традиционно, появится не раньше, чем через полтора года после консольного релиза. Таким образом, на PlayStation 5 Pro игроки смогут первыми насладиться историей Люсии и ее партнера в лучшем качестве.

Даже если новая консоль Sony не сможет выдать 60 FPS, ожидается режим производительности с 40-45 FPS, благодаря технологии переменной частоты обновления (VRR).