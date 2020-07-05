Названа игра для PlayStation 5 с поддержкой кадровой частоты 120 fps

Стоит отметить, что нескольким ранее выяснилось, что поддержка данной частоты в Dirt 5 есть и в Xbox Series X. ”Производительность PlayStation 5 означает, что мы можем предоставить опции 120 fps. Это будет очень интересно для водителей, которые знают, насколько ценен каждый кадр”, - поделился Роб Карп.

Напомним, что представить игру должны уже в октябре текущего года. Ранее сообщалось, что игра будет использовать производительность грядущей Xbox Series X по максимуму. Игре приписывают поддержку Smart Delivery, а также 4К.