Названа предварительная дата анонса Far Cry 6

Так, издание Gamereactor сообщило о том, что шестая часть шутерной франшизы будет представлена в рамках выставки Ubisoft Forward, которая состоится уже 12 июля.

Также издание поделилось, что сами представители компании ранее давали намеки на выход игры. В частности, в финансовом отчете Ubisoft упоминалось о выходе нескольких игр, в частности - Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, R6: Quarantine и Gods and Monsters, а также некого загадочного тайтла, который, согласно данным источника, и может быть Far Cry 6.