Названа примерная дата выхода консоли PlayStation 5 Pro

Вероятно, консоль получит кодовое название «Project Trinity», что является отсылкой к легендарному уже фильму «Матрица». По информации инсайдеров, PS5 Pro получит улучшенную FPS для разрешения 4K и ускоренную трассировку лучей, может появиться и новый режим производительности 8K. Консоль получит 30 WGP (процессор рабочей группы) и память со скоростью 18 тысяч MT/s.

При этом речь идёт и о том, что PS5 Pro, вероятно, станет последним крупным релизом от Sony для текущего поколения. После этого компания сосредоточится на разработке PlayStation 6.