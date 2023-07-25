Названа примерная дата выхода консоли PlayStation 5 Pro

15:48, 25 июля 2023
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Названа примерная дата выхода консоли PlayStation 5 ProВозможно, это конец 2024 года
Инсайдеры из игровой индустрии настаивают на выпуске в конце 2024 года консоли PlayStation 5 Pro, при том что Sony эту информацию не опровергает и не подтверждает.
Вероятно, консоль получит кодовое название «Project Trinity», что является отсылкой к легендарному уже фильму «Матрица». По информации инсайдеров, PS5 Pro получит улучшенную FPS для разрешения 4K и ускоренную трассировку лучей, может появиться и новый режим производительности 8K. Консоль получит 30 WGP (процессор рабочей группы) и память со скоростью 18 тысяч MT/s.
При этом речь идёт и о том, что PS5 Pro, вероятно, станет последним крупным релизом от Sony для текущего поколения. После этого компания сосредоточится на разработке PlayStation 6.