Названа разница между новой и старой версией PlayStation 5

Согласно данным Press Start новую партию консолей с модельным номером CFI-1102A уже завезли в австралийские магазины. Сообщается, что в новой модели PlayStation 5 компания улучшила винт для крепления к подставке в вертикальной положении. Кроме того, владельцам новой версии не придется затягивать винт отверткой, поскольку теперь его можно вкручивать и фиксировать вручную. Изменился и вес консоли — она стала легче.

На данный момент о том, что изменилось в приставке с точки зрения характеристик — не сообщается. Неизвестна и дата выхода ее на российском рынке.