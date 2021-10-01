Названа самая низкооцененная игра в истории Steam

Тем грустнее осознавать, что попытка компании перезапустить серию под новым именем потерпел крах.

Речь идёт о eFootball 2022, которая по итогу стала самой низкооцененной игрой за всю историю существования Steam. На момент написания материала у проекта всего лишь 8% положительных отзывов. Подобное на площадке Valve случается впервые за 18 лет с момента запуска.

Причиной такой реакции геймеров стали: отвратительный уровень графики, нескончаемые баги и ошибки, долгое время загрузок, ограничение в 60 кадров в секунду и т.д. Всё это перечислили сами игроки в своих обзорах eFootball 2022 в Steam.