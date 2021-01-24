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Названа самая популярная консоль 2021 года
На удивление, это не PlayStation 5
На сайте vgchartz появилась статистика продаж консолей, которая позволила определить, какая приставка наиболее востребована в текущем году.
Можно предположить, что самой популярной консолью 2021 году является PlayStation 5, однако, на удивление, это не так. В подготовленной сайтом таблице видно, что приставка действительно хорошо продается, однако лидером рынка, тем не менее, стала портативная Nintendo Switch. Так, в январе было продано 150 000 PlayStation 5, тогда как продажи Nintendo Switch составили 455 000. Доля рынка Nintendo Switch - 65,2%.
Предполагается, что если бы у Sony не было проблем с поставками PlayStation 5, то эта консоль могла бы избежать такого большого разрыва с Nintendo Switch.