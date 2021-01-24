Названа самая популярная консоль 2021 года

Можно предположить, что самой популярной консолью 2021 году является PlayStation 5, однако, на удивление, это не так. В подготовленной сайтом таблице видно, что приставка действительно хорошо продается, однако лидером рынка, тем не менее, стала портативная Nintendo Switch. Так, в январе было продано 150 000 PlayStation 5, тогда как продажи Nintendo Switch составили 455 000. Доля рынка Nintendo Switch - 65,2%.