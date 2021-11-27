Названа самая популярная консоль во время «Чёрной пятницы»

Так, по данным специалистов Adobe, в период скидок и акций наиболее продаваемой консолью стала Xbox Series S. Она умудрилась обогнать по популярности более «старших» братьев в лице Xbox Series X и PlayStation 5, а также новейшую Nintendo Switch OLED.

Данные были получены по итогу анализа 1 трлн посещений розничных сайтов вместе с опросом, проведённым среди более 1 тыс продавцов.