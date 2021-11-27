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Названа самая популярная консоль во время «Чёрной пятницы»Нет, это не консоль от японцев
Не успела «Чёрная пятница» закончиться, как аналитики уже опубликовали свои отчёты по теме распродажи.
Так, по данным специалистов Adobe, в период скидок и акций наиболее продаваемой консолью стала Xbox Series S. Она умудрилась обогнать по популярности более «старших» братьев в лице Xbox Series X и PlayStation 5, а также новейшую Nintendo Switch OLED.
Данные были получены по итогу анализа 1 трлн посещений розничных сайтов вместе с опросом, проведённым среди более 1 тыс продавцов.
Напомним, что цена устройства на рынке США — 300 долларов (22,6 тыс рублей). Для сравнения, Xbox Series X и PS5 стоят 450 долларов (34 тыс рублей). При этом последняя ещё и умудряется находиться в состоянии перманентного дефицита.
Источник: Business Insider