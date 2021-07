Названа самая популярная консольная игра июня

Так, согласно опубликованным данным, чаще всего в прошлом месяце пользователи Северной Америки и Европы устанавливали на PS5 мультяшную игру Ratchet & Clank: Rift Apart. В то же время, среди владельцев PS4 самой популярной оказалась Cyberpunk 2077.

В рейтинг самых устанавливаемых игр на PS5 в европейском PS Store в июне вошли FIFA 21, Chivalry 2, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, It Takes Two, Star Wars Jedi: Fallen Order, Metro Exodus, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin’s Creed Valhalla, Rainbow Six Siege.

В США самыми популярными для PS5 играми оказались Chivalry 2, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Guilty Gear -Strive, Scarlet Nexus, Dark Alliance, NBA 2K21 Next Generation, FIFA 2, Mortal Kombat 11 и другие.

Список самых скачиваемых игр на PS4 в июне в европейском PS Store выглядит так: