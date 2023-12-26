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Игры
00:00, 26 декабря 2023
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Названа самая продаваемая игра Sony в России в 2023 году. Это проект 2018 года выхода

Вряд ли кто-то ожидал подобного

В 2023 году на российском рынке игр Sony лидирует проект, выпущенный еще в 2018 году.

Согласно данным, опубликованным М.Видео, самой продаваемой игрой Sony в России стала Detroit: Become Human. Проект, представляющий собой интерактивную драму с элементами приключенческого жанра, завоевала сердца российских геймеров, заняв лидирующие позиции по продажам.

Интересно отметить, что на Россию приходится около 3% мировых продаж этой игры. Это ставит Detroit: Become Human впереди таких популярных тайтлов, как The Last of Us: Part II и Until Dawn, каждая из которых занимает около 2% мировых продаж.

Отметим, что данная информация была раскрыта после масштабной утечки Insomniac Games, которая выявила финансовые данные самой студии и продажи ряда крупных игр Sony.

Источник:Игромания
Автор:Булат Кармак
Теги:
#PLAYSTATION
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#Россия
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#игры
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