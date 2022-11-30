Названа сумма, которую россияне потратили на пожертвования игровым стримерам

Оказалось, что с января по октябрь 2022 года российские участники геймерских стримов в общей сложности перечислили стримерам не менее 39 млн рублей. Это на 20% больше, чем за такой же период 2021 года.

Отмечается, что в России на 6% выросло количество донаторов и на 3% — средняя сумма пожертвования, теперь она равна 341 рублю.