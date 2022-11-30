Названа сумма, которую россияне потратили на пожертвования игровым стримерам

22:28, 30 ноября 2022
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Названа сумма, которую россияне потратили на пожертвования игровым стримерамЭто больше по сравнению с прошлым годом
Платёжный сервис для сбора донатов «ЮStream» провёл исследование, в результате которого выяснилось, сколько денег россияне суммарно выплатили игровым стримерам в течение 10 месяцев 2022 года.
Фото: Indianceo.in
Оказалось, что с января по октябрь 2022 года российские участники геймерских стримов в общей сложности перечислили стримерам не менее 39 млн рублей. Это на 20% больше, чем за такой же период 2021 года.
Отмечается, что в России на 6% выросло количество донаторов и на 3% — средняя сумма пожертвования, теперь она равна 341 рублю.