Названа точная дата анонса GTA 6

Ожидание стало ещё более напряжённым из-за множества неофициальных источников, чьи утверждения часто противоречили друг другу.

Однако недавно появилась информация от известного в игровом сообществе инсайдера под ником MarxxChris. Ранее он уже делился достоверными сведениями о планах компании Rockstar.

На этот раз Крис Маркс утверждает: «Теперь я могу подтвердить, что анонс GTA 6 намечен на 26 октября 2023 года».

Эта информация вызвала большой интерес среди подписчиков инсайдера. Некоторые из них выразили сомнение в достоверности данных, на что MarxxChris ответил уверенно, отрицая возможность обмана.

Стоит отметить, что ранее другие источники также говорили о представлении проекта осенью 2023 года. Ожидается, что анонс будет сопровождаться геймплейным трейлером, который представит ключевые особенности новой части Grand Theft Auto.