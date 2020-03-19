Названа точная дата выхода нового Xbox Series X

Важно отметить, что представители Microsoft попытались в достаточном краткие сроки опровергнуть информацию: директор по программированию игровой сети Microsoft Xbox Лоуренс Хриб, например, сказал, что ”на странице продукта в некоторых регионах неправильно указана дата выпуска Xbox Series X — День благодарения 2020 года. Мы стремимся выпустить консоль в праздничные дни 2020 года”. Но это больше похоже на попытку дать себе простор для маневра в случае, если коронавирус внесет свои коррективы в выпуск консоли.