Названа точная дата выхода нового Xbox Series X
Источником даты появления консоли в продаже стали сразу несколько официальных страниц с описанием Xbox Series X. На них было опубликовано изображение, на котором говорится о старте продаж устройства в период праздничных дней, приуроченных ко Дню Благодарения в США. Таким образом, Xbox Series X вполне можно ждать 26 ноября текущего года.
Важно отметить, что представители Microsoft попытались в достаточном краткие сроки опровергнуть информацию: директор по программированию игровой сети Microsoft Xbox Лоуренс Хриб, например, сказал, что ”на странице продукта в некоторых регионах неправильно указана дата выпуска Xbox Series X — День благодарения 2020 года. Мы стремимся выпустить консоль в праздничные дни 2020 года”. Но это больше похоже на попытку дать себе простор для маневра в случае, если коронавирус внесет свои коррективы в выпуск консоли.