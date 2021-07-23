Названо число проданных в период дефицита консолей PlayStation 5

И вот, благодаря изданию VGChartz стало известно, каким тиражом продалась новенькая игровая приставка из Японии. Так, с ноября прошлого года продавцы по всему миру реализовали чуть более 10 млн консолей. Для сравнения, Microsoft смогла продать за тот же период всего лишь 5,9 млн Xbox Series X/S.

Вместе с тем журналисты рассказали и о продажах консолей в период с 4 по 10 июля. Оказалось, что лидером стала Nintendo — покупатели купили 360 тыс Switch. На втором месте — PlayStation 5. Её купили 235 тыс человек. Замыкает тройку лидеров Microsoft со 116 тыс проданных Xbox Series X/S.