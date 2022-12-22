Названо рекордное время, которое поклонники игр Blizzard провели в играх компании в 2022 году

По данным Blizzard, суммарное время игр составляет 12 млрд часов. Студия привлекла не менее 50 млн новых пользователей, в том числе новых игроков Battle.net, в аккаунтах которых сыграли хотя бы в одну игру.

Также Blizzard напомнила о запуске новых игр World of Warcraft: Dragonflight, Overwatch 2 и Diablo Immortal. А также о фестивале BlizzCon, подробности которого будут раскрыты в начале 2023-го.