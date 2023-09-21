Названо условие, при котором Microsoft покинет игровую индустрию

Особое внимание привлекло заявление главы игрового подразделения Microsoft, Фила Спенсера. Он подчеркнул, что если сервис подписки Game Pass не покажет ожидаемого роста, компания может полностью уйти из игровой индустрии.

Game Pass, предоставляющий доступ к играм Microsoft за ежемесячную плату, является ключевым элементом стратегии компании в этом сегменте.

Спенсер также заявил, что текущие прогнозы по росту Game Pass не соответствуют амбициям Microsoft, особенно на платформах облачного гейминга и ПК. Он заявил, что если к 2027 году компания не достигнет своих целей, она может прекратить свою деятельность в игровой сфере.