Названы 10 качественных бесплатных игр в Steam

Несмотря на то, что нескольким ранее в различных онлайн-магазинах прошла череда летних распродаж, в Steam всегда есть качественные тайтлы, которые доступны для загрузки абсолютно бесплатно. В их список вошла игра Team Fortress 2, которая, как отмечается, стала своего рода дедушкой современных шутеров. Напомним, что изначально игра создавалась в качестве сиквела к моду Quake 1996 года, однако возымела такой успех, что вокруг нее был создан целый жанр.

Также в данном списке отметили сюжетную совместную онлайн-игру в развивающемся научно-фантастическом мире Warframe.