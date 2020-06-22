Названы 10 качественных бесплатных игр в Steam
Несмотря на то, что нескольким ранее в различных онлайн-магазинах прошла череда летних распродаж, в Steam всегда есть качественные тайтлы, которые доступны для загрузки абсолютно бесплатно. В их список вошла игра Team Fortress 2, которая, как отмечается, стала своего рода дедушкой современных шутеров. Напомним, что изначально игра создавалась в качестве сиквела к моду Quake 1996 года, однако возымела такой успех, что вокруг нее был создан целый жанр.
Также в данном списке отметили сюжетную совместную онлайн-игру в развивающемся научно-фантастическом мире Warframe.
Не обошли авторы и последнюю игру культовой серии Counter-Strike: Global Offensive. Данная часть, в отличии от предшественников, получила большую базу игроков, усовершенствованную графику, а также более разнообразный набор оружия. Сообщается, что именно Counter-Strike: Global Offensive является самой популярной во франшизе.
В списке также нашлось место и для коллекционной карточной игры от создателей Ведьмака - Гвинт. Она, к слову, не только фигурировала в романе цикла “Ведьмак”, но и является мини-игрой из тайтла Ведьмак 3.
Также в список качественных игр бесплатных в Steam вошли многопользовательская ролевая игра Path of Exile, глобальная стратегия в реальном времени Crusader Kings 2, многопользовательская онлайновая игра Smite, игра в жанре многопользовательской боевой арены Battlerite, шутерная Destiny 2, а также ролевая игра Trove.