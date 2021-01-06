Названы 18 крупнейших игровых премьер для PlayStation 5, ожидаемых в 2021 году

По традиции, самыми интересными из списка можно назвать эксклюзивы японской консоли. К ним в текущем году относятся Horizon Forbidden West и новый God of War — первая выйдет во второй половине 2021-го, в то время как у продолжения приключений Бога Войны всё ещё нет более точных ориентиров выхода, чем год.