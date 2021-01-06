Названы 18 крупнейших игровых премьер для PlayStation 5, ожидаемых в 2021 году
По традиции, самыми интересными из списка можно назвать эксклюзивы японской консоли. К ним в текущем году относятся Horizon Forbidden West и новый God of War — первая выйдет во второй половине 2021-го, в то время как у продолжения приключений Бога Войны всё ещё нет более точных ориентиров выхода, чем год.
Для любителей вселенной Гарри Поттера интересным релизом может стать Hogwarts Legacy — игра, рассказывающая о жизни в школе магии и волшебства Хогвартс задолго до появления в её стенах «мальчика, который выжил».
Весь же список крупных игровых премьер текущего года для PlayStation 5 (за исключением уже перечисленных игр) выглядит так: Hitman 3, Outriders, Destruction Allstars, Returnal, It Takes Two, Far Cry 6, Deathloop, Back 4 Blood, Ratchet & Clank: Rift Apart, Grand Theft Auto V: Enhanced Edition, Gran Turismo 7, Ghostwire Tokyo, Gotham Knights, Resident Evil Village и Rainbow Six: Quarantine.