Ferra
Игры
Сегодня 12:30

Названы 25 лучших игр уходящего года

На удивление, обошлось без Death Stranding
Многоформатный веб-сайт, посвященный видеоиграм GamesRadar опубликовал собственный рейтинг наиболее успешных игр уходящего года.

Первое место в данном рейтинге заняла компьютерная игра в жанре шутера от третьего лица - Control. Что касается второго место, то оно досталось научно-фантастической игре с видом от первого лица The Outer Worlds. И замыкает тройку лидеров популярная игра Resident Evil 2 в жанре survival horror.

Сам рейтинг состоит из 25 позиций и выглядит он вот так:

  • Control
  • The Outer Worlds
  • Resident Evil 2
  • Star Wars Jedi: Fallen Order
  • Apex Legends
  • Call of Duty: Modern Warfare
  • Untitled Goose Game
  • Disco Elysium
  • Sayonara Wild Hearts
  • Luigi's Mansion 3
  • Outer Wilds
  • Pokémon Sword and Shield
  • Days Gone
  • The Legend of Zelda: Link's Awakening
  • Telling Lies
  • Sekiro: Shadows Die Twice
  • Tetris 99
  • Metro Exodus
  • What the Golf?
  • Cadence of Hyrule
  • Kingdom Hearts III
  • Borderlands 3
  • Fire Emblem: Three Houses
  • Tom Clancy's The Division 2
  • Gears 5
Автор: Лилик Ми