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Названы 25 лучших игр уходящего года
На удивление, обошлось без Death Stranding
Многоформатный веб-сайт, посвященный видеоиграм GamesRadar опубликовал собственный рейтинг наиболее успешных игр уходящего года.
Первое место в данном рейтинге заняла компьютерная игра в жанре шутера от третьего лица - Control. Что касается второго место, то оно досталось научно-фантастической игре с видом от первого лица The Outer Worlds. И замыкает тройку лидеров популярная игра Resident Evil 2 в жанре survival horror.
Сам рейтинг состоит из 25 позиций и выглядит он вот так:
- Control
- The Outer Worlds
- Resident Evil 2
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Apex Legends
- Call of Duty: Modern Warfare
- Untitled Goose Game
- Disco Elysium
- Sayonara Wild Hearts
- Luigi's Mansion 3
- Outer Wilds
- Pokémon Sword and Shield
- Days Gone
- The Legend of Zelda: Link's Awakening
- Telling Lies
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Tetris 99
- Metro Exodus
- What the Golf?
- Cadence of Hyrule
- Kingdom Hearts III
- Borderlands 3
- Fire Emblem: Three Houses
- Tom Clancy's The Division 2
- Gears 5