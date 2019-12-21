Названы 25 лучших игр уходящего года

Первое место в данном рейтинге заняла компьютерная игра в жанре шутера от третьего лица - Control. Что касается второго место, то оно досталось научно-фантастической игре с видом от первого лица The Outer Worlds. И замыкает тройку лидеров популярная игра Resident Evil 2 в жанре survival horror.

Сам рейтинг состоит из 25 позиций и выглядит он вот так: