Названы главные отличия PlayStation 5 от старых консолей

Так, по словам журналиста, производитель консоли намерен использовать кое-какие особенности дебютировавшей буквально сегодня Google Stadia, которые пресса обласкала уже сейчас, даже несмотря на общую сырость платформы от поискового гиганта. Речь идет о возможности моментальной загрузки игры благодаря модифицированному SSD, возможности устанавливать для игр только те сегменты, которые необходимы игроку (в случае с тем же Call of Duty, например, можно будет установить лишь только мультиплеерные файлы, не качая одиночный режим), а также неком внедрении PlayStation Now. Скорее всего Sony даст пользователям возможность начать игру еще в момент ее скачивания при помощи собственной облачной технологии, а когда все файлы будут скачаны, игрок плавно переместится с серверов на мощности собственной консоли.

”Играйте сразу же, загружайте только то, что вам надо, никаких загрузок — это одни из ключевых пунктов рекламы PlayStation 5”, — рассказал Джейсон Шрайер из Kotaku.