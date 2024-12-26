Названы главные события в игровой индустрии в 2025 году

Названы главные события в игровой индустрии в 2025 годуНа GTA VI свет клином не сошелся
Одним из самых ожидаемых событий станет выход Grand Theft Auto VI, который обещает побить рекорды продаж. В то же время успех Assassin’s Creed Shadows станет ключевым для Ubisoft: провал может привести к её приватизации или поглощению Tencent.
Nintendo Switch 2, вероятно, выйдет в марте, но аналитики предупреждают о возможном дефиците. Портативные устройства в целом продолжат набирать популярность.
На рынке шутеров крупных новинок не ожидается: сегмент перенасыщен. Тем временем Fortnite может превратиться в полноценную платформу, конкурируя с Steam и Xbox.
Китайский рынок видеоигр достигнет $50 млрд, а споры вокруг генеративного ИИ будут набирать обороты: издатели видят в нём перспективу, тогда как разработчики опасаются за свои рабочие места.