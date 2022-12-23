Названы игры, которые никогда не перенесут с PlayStation на Xbox

21:15, 23 декабря 2022
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Названы игры, которые никогда не перенесут с PlayStation на XboxПри этом полный полный список до сих пор неизвестен
Ремейк Silent Hill 2 никогда не выйдет на Xbox. Не так давно, в рамках антимонопольной разборки покупки Microsoft компании Activision Blizzard, японская Sony отправила документы Федеральной торговой комиссии США. Они раскрыли много интересных подробностей.
Фото: Xbox
Так, например, стало известно, что на консолях Xbox никогда не выйдут ремейки Silent Hill 2, Final Fantasy VII, Final Fantasy XVI и Bloodborne.
При этом в Sony отметили, что список разработок, которые будут доступны только на PlayStation, на самом деле гораздо больше, и она активно заключает договоры со студиями на эксклюзивность многих игр.
Правда, стоит понимать, что в данном случае речь идёт лишь о консолях Xbox — неизвестно, будут ли эти игры доступны на ПК.