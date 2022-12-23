Названы игры, которые никогда не перенесут с PlayStation на Xbox

Так, например, стало известно, что на консолях Xbox никогда не выйдут ремейки Silent Hill 2, Final Fantasy VII, Final Fantasy XVI и Bloodborne.

При этом в Sony отметили, что список разработок, которые будут доступны только на PlayStation, на самом деле гораздо больше, и она активно заключает договоры со студиями на эксклюзивность многих игр.

Правда, стоит понимать, что в данном случае речь идёт лишь о консолях Xbox — неизвестно, будут ли эти игры доступны на ПК.