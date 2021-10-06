ТОП-10 игр, в которые играют через облако со слабых компьютеров и ноутбуков

В отношении достижений GFN рассказал, что в последнее время значительно расширилась библиотека игр. В начале работы сервиса было доступно около 650 игр, сейчас — более 1000 разнообразных игровых продуктов, среди которых такие хиты, как Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077. Как отмечается, GFN сотрудничает с издателями игр, поэтому многие продукты официально оптимизированы для сервиса.

Среди прочего, GFN поделился рейтингом игр, в которые удалённо играет множество пользователей со слабыми компьютерами и ноутбуками.

ТОП-10 самых популярных игр, в которые играют удалённо, выглядит так:

1. Fortnite— 3 533 941 сессий.

2. Counter-Strike: Global Offensive — 1 925 255 сессий.

3. Rust — 1 777 534 сессий.

4. Dota 2 — 1 243 032 сессий.

5. Cyberpunk 2077 — 1 167 801 сессий.

6. Apex Legends — 1 102 009 сессий.

7. World of Tanks — 916 368 сессий.

8. The Witcher 3: Wild Hunt — 692 299 сессий.

9. War Thunder — 609 891 сессий.

10. Tom Clancy's Rainbow Six Siege — 515 880 сессий.

Как отмечается, сервис продолжит наращивать технические возможности для геймеров и расширять библиотеку игр.