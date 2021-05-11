Названы лучшие игры для новейшей PlayStation 5

Около полугода назад состоялся релиз новейшей консоли PlayStation 5. С тех пор для приставки вышло немало игр: как хороших, так и откровенно «мусорных». И для того, чтобы игроки, купившие девайс, знали, во что поиграть, издание Engadget составило рейтинг лучших игр для пятой PlayStation.