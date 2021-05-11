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Названы лучшие игры для новейшей PlayStation 5
Местами список умудряется даже удивлять
Около полугода назад состоялся релиз новейшей консоли PlayStation 5. С тех пор для приставки вышло немало игр: как хороших, так и откровенно «мусорных». И для того, чтобы игроки, купившие девайс, знали, во что поиграть, издание Engadget составило рейтинг лучших игр для пятой PlayStation.
Как ни странно, в перечень попали как эксклюзивы новой консоли, так и игры, выходившие ещё на PlayStation 4. Например, журналисты приписали к «лучшим на PlayStation 5» последний God of War и, внезапно, Control: Ultimate Edition.
Вместе с тем в «лист рекомендаций» предсказуемо попала Astro’s Playroom. Игру вообще называют чуть ли не лучшим способом познакомиться с новым контроллером от Sony — DualSense.
Также в числе лучших для PlayStation 5 оказался и обновлённый Demon's Souls. Туда же попали и Ghost of Tsushima, Hitman 3, Marvel’s Spider-Man Ultimate Edition и многие другие. С полным списком можно ознакомиться в материале Engadget по ссылке.