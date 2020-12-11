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Названы лучшие компьютерные игры 2020 года

По итогам The Game Awards 2020
Несколько часов назад завершилась ежегодная церемония награждения The Game Awards 2020, на которой были названы лучшие компьютерные игры текущего года. В этом году она прошла, по понятным причинам, в онлайн формате.

Мероприятие можно было посмотреть в режиме реального времени на официальном YouTube-канале thegameawards. Победителем в этом году стала игра The Last of Us: Part 2. Кроме того, этот тайтл также удостоился победы и в других номинациях, в числе которых «Лучший геймдизайн», «Лучший сюжет» и «Лучший аудио-дизайн». Игру также признали самой доступной для людей с инвалидностью.Зрители же, в свою очередь, выбрали Ghost of Tsushima в качестве игры года. Также этот тайтл был награжден за лучший арт-дизайн.

Лучшей экшен-игрой была названа Hades, лучшей RPG - Final Fantasy VII Remake, тогда как среди игр в виртуальной реальности лучшей стала Half Life: Alyx. Лидером среди симуляторов стала Microsoft Flight Simulator, а звание лучшей семейной игры удостоилась Animal Crossing: New Horizons, тогда как лучшей киберспортивной игрой была названа League of Legends. Самой ожидаемой игрой стала не Cyberpunk 2077, как можно было подумать, а Elden Ring

Автор: Лилик Ми