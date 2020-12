Названы лучшие компьютерные игры 2020 года

Мероприятие можно было посмотреть в режиме реального времени на официальном YouTube-канале thegameawards. Победителем в этом году стала игра The Last of Us: Part 2. Кроме того, этот тайтл также удостоился победы и в других номинациях, в числе которых «Лучший геймдизайн», «Лучший сюжет» и «Лучший аудио-дизайн». Игру также признали самой доступной для людей с инвалидностью.Зрители же, в свою очередь, выбрали Ghost of Tsushima в качестве игры года. Также этот тайтл был награжден за лучший арт-дизайн.

Лучшей экшен-игрой была названа Hades, лучшей RPG - Final Fantasy VII Remake, тогда как среди игр в виртуальной реальности лучшей стала Half Life: Alyx. Лидером среди симуляторов стала Microsoft Flight Simulator, а звание лучшей семейной игры удостоилась Animal Crossing: New Horizons, тогда как лучшей киберспортивной игрой была названа League of Legends. Самой ожидаемой игрой стала не Cyberpunk 2077, как можно было подумать, а Elden Ring