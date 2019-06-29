Названы лучшие весенние игры Steam

Компания Valve опубликовала список лучших новинок мая 2019 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam. В него вошли игры, выпущенные за месяц и получившие наибольшую выручку за первые две недели после выпуска.

Rise of Industry. Одиночная экономическая стратегия в декорациях 1930-х годов с правдоподобным процедурно генерируемым миром. Выпущена 2 мая.

Swag and Sorcery. Одиночная ролевая игра с ну очень пиксельной графикой, вышедшая 9 мая.

Yakuza Kiwami 2. Классическая сюжетная игра жанра «избей их всех» в высоком разрешении и с полной поддержкой контроллера. Вышла 9 мая.

A Plague Tale: Innocence. Одиночное сюжетное приключение с полной поддержкой контроллера, выпущенное 14 мая.

RAGE 2. Постапокалиптический шутер в открытом мире, вышедший 14 мая.

Beat Saber. Музыкальная ритм-игра только для виртуальной реальности. Пробыла в раннем доступе 12 месяцев и вышла 21 мая.

Team Sonic Racing. Милая скоростная аркадная гонка про Соника и его друзей. Выпущена 21 мая.

Battalion 1944. Реалистичный многопользовательский шутер про Вторую мировую войну, выпущенный 23 мая.

Total War: Three Kingdoms. Пошаговая стратегия про восхождение империи с потрясающими сражениями в реальном времени. Вышла 23 мая.

Minion Masters. Бесплатная динамичная карточная стратегия с боями 1 на 1 и 2 на 2. Выпущена из раннего доступа 24 мая.

Xera: Survival. Многопользовательский шутер про поиски добычи с открытым миром. Одна из особенностей — глобальный тайник со снаряжением, доступный на любом сервере. Вышел в раннем доступе 24 мая.

Five Nights At Freddy's Vr: Help Wanted. Страшилка на выживание от первого лица только для виртуальной реальности, вышедшая 28 мая.

Layers of Fear 2. Психологический хоррор со множеством уникальных головоломок, выпущенный 28 мая.

SpellForce 3: Soul Harvest. Самостоятельное дополнение к популярной ролевой стратегии SpellForce 3. Вышло 28 мая.

Void Bastards. Стилизованная экшен-стратегия про добычу трофеев с полной поддержкой контроллера, вышедшая 28 мая.

Assetto Corsa Competizione. Официальная гоночная игра серии Blancpain GT Series с реалистичной симуляцией, включающая официальных водителей, команды, автомобили и трассы. Выпущена из раннего доступа 29 мая.

Conan Unconquered. Стратегия в реальном времени с элементами выживания, повествующая о мире Конана-варвара. Вышла 29 мая.

Conqueror's Blade. Бесплатная многопользовательская экшен-стратегия про Средние века. Вышла из раннего доступа 30 мая.

Deathgarden: Bloodharvest. Мрачное многопользовательское выживание в антиутопии, где беспощадный охотник выслеживает бродяг и расправляется с ними. Вышла в раннем доступе 30 мая.

Warhammer: Chaosbane. «Руби и убивай» во вселенной Warhammer Fantasy с одиночной, кооперативной и многопользовательской игрой, а также полной поддержкой контроллера. Выпущена 31 мая.

Также в Steam выделили 5 бесплатных игр, которые отсортированы по максимальному числу игроков в первые две недели после выпуска: