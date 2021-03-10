Названы новые функции, которые добавят в Xbox в марте

Так, согласно обнародованным данным, в рамках обновления пользователи получат улучшенное приложение Xbox Accessories для Xbox One, Xbox Series X и Series S. Благодаря нововведению у пользователей появится возможность настраивать звук, с помощью эквалайзера, а также усилять басы, чувствительность автоматического отключения, отслеживать эксплуатацию микрофона и яркость индикатора отключения микрофона.

Помимо прочего будут внедрены настройки включения и выключения функций FPS Boost и Auto HDR. Также по просьбам пользователей компания вернула в приложение Xbox достижения. Помимо прочего обновление добавит новый способ управления подписками Xbox.