Игры
Сегодня в 10:30
Названы новые функции, которые добавят в Xbox в марте
Релиз запланирован на 16 число
Стало известно, что уже в этом месяце Microsoft выпустит большое обновление операционной системы Xbox, которое добавит в приставку новые функции. Компания подготовила обновление, полагаясь на обратную связь владельцев Xbox.
Так, согласно обнародованным данным, в рамках обновления пользователи получат улучшенное приложение Xbox Accessories для Xbox One, Xbox Series X и Series S. Благодаря нововведению у пользователей появится возможность настраивать звук, с помощью эквалайзера, а также усилять басы, чувствительность автоматического отключения, отслеживать эксплуатацию микрофона и яркость индикатора отключения микрофона.
Помимо прочего будут внедрены настройки включения и выключения функций FPS Boost и Auto HDR. Также по просьбам пользователей компания вернула в приложение Xbox достижения. Помимо прочего обновление добавит новый способ управления подписками Xbox.