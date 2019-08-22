Названы преимущества процессора в новой версии консоли Nintendo Switch

Свежие тесты с обновлённой игровой приставкой Nintendo Switch выявили главную причину увеличенной автономности.

Им оказался обновлённый процессор NVIDIA Tegra X1 с кодовым названием Mariko. Кристалл стал меньше и производится по более тонкому техпроцессу, что и обеспечивает меньшее энергопотребление.

Дело в том, что компания в июле обновила приставку Nintendo Switch, начало продаж запланировано на конец августа. Согласно описанию производителя, новая модель предлагает заметно увеличенное временем автономной работы. При сохранившихся размерах батареи, новая консоль работает от 4,5 до 9 часов на одном заряде, тогда как оригинал обеспечивал от 2,5 до 6,5 часов автономной работы.

В новом тесте автономность выросла почти двукратно — 258 минут против 145 минут. Также увеличилась производительность, хоть и немного — в основном только на 2-3 к/с.