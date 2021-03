Названы самые покупаемые россиянами игры за 2020 год

Так, согласно опубликованным данным, россияне в 2020 году купили более 1,8 млн копий игр стоимостью более 4,4 млрд рублей. Причем 80% рынка заняли игры для консоли Sony.

Самой покупаемой россиянами игрой для PS4 в прошлом году стала The Last of Us Part II. Второе место в этом списке досталось FIFA 20, а замыкает тройку лидеров Grand Theft Auto V. Также в рейтинг попали Minecraft для PS4 и нашумевшая Cyberpunk 2077.

Специалисты сформировали и рейтинг пяти самый продаваемых тайтлов по итогам четвертого квартала прошлого года. В него попали следующие игры: Cyberpunk 2077, FIFA 21, The Last of Us Part II, Grand Theft Auto V и консольная версия Minecraft.

Самыми востребованными у россиян играми для PlayStation 5 стали Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Assassin’s Creed Valhalla, Mortal Kombat 11 Ultimate и Sackboy: A Big Adventure.

Что касается владельцев Xbox One, они чаще всего в 2020 году покупали следующие игры: FIFA 20, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2, UFC 3 и Cyberpunk 2077.