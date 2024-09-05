Названы самые популярные игры среди россиян в 2024 году

Лидерами продаж стали такие игры, как Grand Theft Auto V, Mortal Kombat 11: Ultimate и Red Dead Redemption 2. В топе доминируют тайтлы для PS5, что отражает растущую популярность консоли на российском рынке.

Топ-10 самых популярных игр среди россиян в 2024 году:

Grand Theft Auto V (PS5) Grand Theft Auto V: Premium Edition (PS4) Mortal Kombat 11: Ultimate (PS5) Red Dead Redemption 2 (PS4) Mortal Kombat 1 (PS5) Ведьмак 3: Дикая охота (PS5) Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4) Hogwarts Legacy (PS5) Marvel Человек-паук 2 (PS5) Ведьмак 3: Дикая охота – Игра года (PS4)

В прошлом году Cyberpunk 2077, God of War и Diablo IV были в топе, но из-за отсутствия нового контента интерес к ним снизился.