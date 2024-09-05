Названы самые популярные игры среди россиян в 2024 году

Опубликовано 05 сентября 2024, 07:491 мин.
Названы самые популярные игры среди россиян в 2024 годуОпубликован топ-10
По данным аналитиков М.Видео-Эльдорадо, за I половину 2024 года россияне отдавали предпочтение уже проверенным хитам для PS5 и PS4.
Лидерами продаж стали такие игры, как Grand Theft Auto V, Mortal Kombat 11: Ultimate и Red Dead Redemption 2. В топе доминируют тайтлы для PS5, что отражает растущую популярность консоли на российском рынке.
Топ-10 самых популярных игр среди россиян в 2024 году:
- Grand Theft Auto V (PS5)
- Grand Theft Auto V: Premium Edition (PS4)
- Mortal Kombat 11: Ultimate (PS5)
- Red Dead Redemption 2 (PS4)
- Mortal Kombat 1 (PS5)
- Ведьмак 3: Дикая охота (PS5)
- Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4)
- Hogwarts Legacy (PS5)
- Marvel Человек-паук 2 (PS5)
- Ведьмак 3: Дикая охота – Игра года (PS4)
В прошлом году Cyberpunk 2077, God of War и Diablo IV были в топе, но из-за отсутствия нового контента интерес к ним снизился.