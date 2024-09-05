Игры
Опубликовано 05 сентября 2024, 07:49
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Названы самые популярные игры среди россиян в 2024 году

Опубликован топ-10
По данным аналитиков М.Видео-Эльдорадо, за I половину 2024 года россияне отдавали предпочтение уже проверенным хитам для PS5 и PS4.
Названы самые популярные игры среди россиян в 2024 году
© Ferra

Лидерами продаж стали такие игры, как Grand Theft Auto V, Mortal Kombat 11: Ultimate и Red Dead Redemption 2. В топе доминируют тайтлы для PS5, что отражает растущую популярность консоли на российском рынке.

Топ-10 самых популярных игр среди россиян в 2024 году:

  1. Grand Theft Auto V (PS5)
  2. Grand Theft Auto V: Premium Edition (PS4)
  3. Mortal Kombat 11: Ultimate (PS5)
  4. Red Dead Redemption 2 (PS4)
  5. Mortal Kombat 1 (PS5)
  6. Ведьмак 3: Дикая охота (PS5)
  7. Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4)
  8. Hogwarts Legacy (PS5)
  9. Marvel Человек-паук 2 (PS5)
  10. Ведьмак 3: Дикая охота – Игра года (PS4)

В прошлом году Cyberpunk 2077, God of War и Diablo IV были в топе, но из-за отсутствия нового контента интерес к ним снизился.

Источник:Известия
Автор:Булат Кармак
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