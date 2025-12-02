Названы самые популярные регионы для покупки игр и подписок PlayStation среди россиян

С начала 2025 года около 85% всех покупок пришлось на турецкий регион — из-за выгодных цен, широкого ассортимента и удобных условий подписок. Еще 10% занял польский регион, а оставшиеся 5% распределились между евро, долларом, иеной и бразильским реалом.

Главный спрос формируют подписки PlayStation Plus, особенно годовые тарифы. Лидирует Deluxe — его выбирают за максимальный набор функций и доступ к классическим играм. Следом идут Extra и Essential, создавая уверенное большинство PS-подписок.

Существенную долю занимают и карты пополнения PS Store в иностранной валюте — их используют для покупки игр, DLC и внутриигровой валюты.

Всего на PlayStation приходится более 80% всех покупок цифрового контента. Nintendo и ПК также сохраняют стабильный интерес благодаря eShop и игровым компьютерным сервисам вроде Steam и EGS.