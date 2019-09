Названы самые популярные видеоигры в России

В России вскоре откроется выставка ИгроМир. В её честь аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на видеоигры для приставок и ПК и узнали, какие игры были популярны в 2019 году.

В целом, спрос на категорию «Игры для приставок и ПК» был достаточно стабилен, за исключением резкого скачка интереса к категории 15 февраля. В этот день спрос на видеоигры на Маркете вырос более, чем в полтора раза. В этот же день состоялся релиз игры Metro Exodus.

Средняя стоимость популярных предложений видеоигр была в пределах 1500 рублей. Самая высокая средняя цена была зафиксирована в августе — 2400 рублей.

Топ-10 самых популярных видеоигр для приставок и ПК на Яндекс.Маркете в этом году:

Grand Theft Auto V

FIFA 19

Minecraft

Red Dead Redemption 2

God of War

Spider-Man (2018)

Metro Exodus

Days Gone

Detroit: Become Human

Resident Evil 2

Более трети пользователей сервиса интересовались играми в жанре экшн. Среди игр этого жанра наиболее популярными оказались: Minecraft Red Dead Redemption 2, Spider-Man (2018), Days Gone и Fallout 76.

Те, кто предпочитает гонки, больше всего интересовались Forza Horizon 4, Gran Turismo Sport, Mario Kart 8 Deluxe, The Crew 2, Need For Speed: Most Wanted. Mortal Kombat стал лидером среди жанра файтинг, заняв четыре позиции из пяти, а в жанре спорт 4 позиции заняла FIFA. Наиболее популярными стратегиями стали Total War: Warhammer, StarCraft II, Total War: Three Kingdoms, Total War: Rome II и XCOM 2.