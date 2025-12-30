Названы самые продаваемые игры за последние пять лет

На основе данных Video Game Sales Wiki (Fandom)

С 2020 года на всех крупных платформах появлялись игры в самых разных жанрах. Это были и симуляторы жизни, и масштабные ролевые игры с открытым миром. Но какие из них покупали больше всего?