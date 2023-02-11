Названы самые продаваемые в истории игровые консоли

И если сравнивать продажи консолей основных игроков отрасли получается, что в рейтинг самых востребованных входят PlayStation 2, вышедшая в 2000 году. За всё время Sony продала 155 млн единиц этой модели.

Второе место у Nintendo DS, проданной в количестве 154 млн штук. Третье место заняла Nintendo Switch, о которой речь шла выше. Причём Nintendo Switch — единственная консоль среди трёх названных лидеров отрасли, которая продаётся до сих пор.