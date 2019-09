Названы самые разорительные игры конца лета

Этот показатель на 2% выше прошлогоднего. Мобильные игры остаются самым быстрорастущим сегментом и принесли 62% дохода индустрии в целом, тогда как год назад на долю мобильных игр пришлось 57%.

Самой прибыльной мобильной игрой оказалась Pokémon GO. Она принесла своим создателям 176 млн за август. На ПК лидируют Dungeon Fighter Online и League of Legends, однако самый впечатляющий рывок показала World of Warcraft. Доход с подписок на данную игру вырос за август на 223% благодаря выходу WoW Classic. На консолях лидирует Fortnite.