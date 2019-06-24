Названы самые разорительные игры на компьютерах, консолях и мобильных

Аналитическая компания SuperData подвела итоги рынка цифровых игр за май 2019 года. Суммарно игроки потратили на них за месяц 8,7 миллиарда долларов. В статистике учитываются все игры — консольные, компьютерные и мобильные.

Этот показатель на 4% ниже прошлогоднего. Снижение на 6% наблюдалось в мобильных играх, которые продолжают приносить больше денег, чем консольные и компьютерные игры вместе взятые.

В суммарном зачёте по всем платформам раскладка такая. Падение доходов от Fortnite продолжается, как в версии для ПК, так и для приставок. Игра принесла 203 миллиона долларов на приставках, консолях и мобильных. Это существенно больше апрельского результата, но меньше аж на 38% по сравнению с маем 2018 года.

FIFA Ultimate Team заработала 93 миллиона на консолях и ПК, но доходы упали по сравнению с прошлогодними. Стратегия Sega Total War: Three Kingdoms сумела заработать 62 миллиона.